Cierre Total de la Autopista Mazatlán-Culiacán por Fuerte Accidente; Hay un Muerto y Lesionados

Un operador de tráiler perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente registrado sobre la autopista Mazatlán–Culiacán, a la altura del kilómetro 145, donde estuvieron involucradas unidades de carga.

El percance movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Debido al accidente, la circulación quedó completamente cerrada en ambos carriles con dirección de Mazatlán hacia Culiacán, generando largas filas de vehículos y afectaciones al tránsito en la zona.

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Las autoridades informaron que, para evitar mayores congestionamientos, se habilitó doble circulación en el kilómetro 143, por lo que se pidió a los automovilistas atender las indicaciones del personal de seguridad y conducir con precaución.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las causas que originaron el accidente en la autopista Mazatlán-Culiacán.

Información en desarrollo…

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