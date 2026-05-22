Cierre Total de la Autopista Mazatlán-Culiacán por Fuerte Accidente; Hay un Muerto y Lesionados
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La autopista Mazatlán-Culiacán fue cerrada en ambos carriles derivado de un aparatoso accidente entre varias unidades de carga. Hay un operador muerto y varios lesionados.
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Un operador de tráiler perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente registrado sobre la autopista Mazatlán–Culiacán, a la altura del kilómetro 145, donde estuvieron involucradas unidades de carga.
El percance movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.
Debido al accidente, la circulación quedó completamente cerrada en ambos carriles con dirección de Mazatlán hacia Culiacán, generando largas filas de vehículos y afectaciones al tránsito en la zona.
Las autoridades informaron que, para evitar mayores congestionamientos, se habilitó doble circulación en el kilómetro 143, por lo que se pidió a los automovilistas atender las indicaciones del personal de seguridad y conducir con precaución.
Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las causas que originaron el accidente en la autopista Mazatlán-Culiacán.
Información en desarrollo…
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