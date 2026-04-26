Incendian Vehículo Tras Embestir Residencia en Las Quintas; No Hay Lesionados

Una residencia ubicada en la colonia Las Quintas fue vandalizada con un vehículo que posteriormente fue incendiado durante la mañana de este domingo, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la mañana en un domicilio situado sobre la calle Ciudad Victoria, casi esquina con Ciudad de Puebla, frente a un parque. En ese lugar, un grupo de sujetos desconocidos arribó a bordo de un vehículo de modelo reciente, el cual utilizaron para impactar en reversa el portón de la cochera hasta derribarlo.

Posteriormente, los responsables prendieron fuego a la unidad, lo que provocó un fuerte incendio que causó daños de consideración en la vivienda. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, acudieron al sitio para controlar y sofocar el incendio. Las autoridades confirmaron que no se registraron disparos de arma de fuego durante el incidente.

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FGE asegura vehículo incendiado en colonia Las Quintas

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. El vehículo incendiado fue asegurado y trasladado a la pensión de bienes asegurados, donde continuará el proceso de investigación.

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