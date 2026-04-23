​​Hallan Asesinado a Hombre Envuelto en Plástico Rumbo a Imala en Sinaloa

Minutos antes de las 2 de la tarde, autoridades de Sinaloa, tuvieron el reporte sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida que fue localizado a un costado de la carretera que conduce a la sindicatura de Imala.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

De acuerdo a los reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde, cuando se recibió el reporte del hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida que se encontraba envuelto en plástico de color negro.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que llegaban al lugar elementos del Ejército Mexicano.

Asimismo, personal de la Guardia Nacional se dio cita en la zona, mientras que los rescatistas al llegar, de inmediato brindaron atención médica a la víctima, pero desafortunadamente, solo confirmaron que no presentaba signos vitales.

Ante ello, se pidió el apoyo de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes al llegar pudieron ver que la zona ya había sido acordonada, mientras los elementos de Seguridad, resguardaban la zona.

Identifican al hombre sin vida a un costado de la carretera

Ahí mismo, el personal de la Fiscalía General, destacó que el hombre fue identificado como Cristian Manuel, de 43 años de edad y con domicilio en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

De igual manera, se destacó de acuerdo a versiones de los familiares, que Cristian Manuel había sido privado de la libertad desde el día anterior, por lo que se encontraban buscándolo tanto en la ciudad como en comunidades rurales, siendo encontrando a la altura del rancho Los Agaves.





Historias recomendadas:

NLD