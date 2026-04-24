Persecución Armada Deja Policía Herida y Daños a Patrulla en Centro de Culiacán

Una intensa persecución a balazos entre elementos de seguridad y presuntos robacarros generó momentos de tensión en el sector Centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con saldo de una agente lesionada, patrullas dañadas y el aseguramiento de un vehículo.

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se encontraban realizando un recorrido de vigilancia cuando recibieron un reporte sobre el despojo de una camionera GMC, presuntamente por los ocupantes de un vehículo Audi color negro.

Derivado de los hechos, los agentes se dirigieron a la altura de la calle Palenque y Pedro Infante, donde ubicaron ambas unidades, iniciándose una persecución por diversas calles de la zona. Durante la persecución, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra unidades policiales, posteriormente abandonaron la unidad y se dieron a la fuga.

En medio del intercambio de disparos, una agente de seguridad resultó lesionada, por lo que fue auxiliada en el lugar por elementos de la Cruz Roja y posteriormente trasladada a recibir atención médica. Al momento se encuentra fuera de peligro.

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Aseguran camioneta y patrullas dañadas

Tras lo ocurrido, corporaciones de los tres niveles de gobierno lograron la localización de la camioneta GMC, la cual fue abandonada en medio de las inmediaciones de la colonia Los Pinos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras la SSPyTM mantiene coordinación con las autoridades investigadoras para el esclarecimiento de los hechos.

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