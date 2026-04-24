Marchan en Los Mochis, Sinaloa, para Exigir la Localización de Omar Roberto Acosta Sapien

Familiares, amigos y ciudadanos se manifestaron la mañana de este viernes en Los Mochis para exigir avances en la búsqueda de Omar Roberto Acosta Sapien, quien fue privado de la libertad días atrás en el sur del estado.

La movilización inició alrededor de las 7:30 horas, cuando más de 200 personas se concentraron con cartulinas y mensajes de exigencia, recorriendo la avenida Gabriel Leyva hasta llegar a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional Zona Norte.

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Durante el trayecto, los manifestantes demandaron justicia y la pronta localización del joven, de quien no se tienen noticias desde el pasado 18 de abril.

Omar Roberto fue interceptado por hombres armados en la carretera federal México 15

De acuerdo con la información disponible, Omar Roberto fue interceptado por hombres armados mientras viajaba por la carretera federal México 15, luego de salir de Mazatlán con rumbo a Los Mochis.

En el mismo vehículo viajaban tres mujeres, quienes fueron liberadas posteriormente en las inmediaciones de El Limón de los Peraza.

Ante la falta de resultados en la investigación, su padre, Omar Acosta Lara, hizo un llamado directo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y agilizar las labores de búsqueda.

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Hasta el momento, el paradero de Omar Roberto Acosta Sapien continúa siendo desconocido, mientras familiares mantienen la exigencia de su pronta localización.

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