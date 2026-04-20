Basureros, Refugio para Desplazados por Violencia entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’ en Sinaloa

La violencia en Sinaloa no para, luego de más de un año del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza, situación por la que miles de personas han sido desplazadas de sus lugares de origen y ahora, buscan trabajo en los basureros.

En contexto: La violencia en Sinaloa inició en septiembre de 2024, luego de que Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos, en julio de ese mismo año.

La violencia en Sinaloa inició en septiembre de 2024, luego de que Ismael Zambada fue detenido en Estados Unidos, en julio de ese mismo año. Desde entonces, las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayos permanecen en disputa por el territorio.

El Gobierno de Sinaloa estima que por la ola de violencia, 1,300 familias han sido desplazadas de sus casas.

Desde 2012 a la fecha, 3,000 familias han sido desplazadas.

En los últimos 15 años, más de 15 mil personas han sido desplazadas, en Sinaloa.

Video: Violencia Desplaza a Miles de Sinaloenses: Buscan Ahora el Sustento Trabajando en Basureros

Noticia relacionada: EUA Impone Restricciones a Visas de Más de 70 Personas Vinculadas con el Cártel de Sinaloa

Desplazados de Sinaloa encuentran refugio en el "Basurón"

Liborio Valdez Beltrán, uno de los miles de desplazados de Sinaloa, tuvo que buscar trabajo en un basurero de Culiacán, a sus 63 años de edad, para poder sobrevivir.

En octubre de 2024, Liborio y su esposa huyeron de su casa en la Sierra de Tepuche, en los límites de Badiraguato y Durango, solo con lo que llevaban puesto.

Como muchos desplazados de la sierra de Sinaloa, el único lugar donde Liborio encontró para trabajar fue en el “Basurón”, como se le conoce al basurero municipal de Culiacán.

En un buen día, Liborio Valdez puede llegar a ganar 500 pesos, pero por lo general, gana 300 pesos, apenas para comer y pagar 2,500 pesos de la renta de un cuarto, cerca del basurero.

“A veces que junto para el mes, pero me quedo casi sin comer. Está duro”, declaró Liborio a N+.

Luis, quien lleva unos 10 años trabajando en al basurero de Culiacán, aseguró que ya hay más manos para trabajar y menos basura.

Otro caso es el de Anastasia, quien ahora vive a unos metros del “Basurón”, junto con su hija y su nieta, luego de dejar su casa en Tepuche, pero las condiciones no son buenas: “Es difícil”, afirmó.

El ayuntamiento de Culiacán estima que 200 pepenadores trabajan en el "Basurón" y según sus registros, solo 12 serían personas desplazadas.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Ortiz Mayen y Mauricio Mendicuti, N+.

RMT