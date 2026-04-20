Alerta por Posible Gran Terremoto: Esto Se Sabe Sobre Aviso Luego del Fuerte Sismo en Japón Hoy

Japón vivió un fuerte sismo hoy, 20 de abril de 2026, por lo que el país asiático lanzó un aviso especial por un posible gran terremoto: en N+, te informamos lo que se sabe sobre otro temblor de gran magnitud.

¿Qué pasó en Japón hoy?

Un fuerte sismo de magnitud 7.7 sacudió Japón hoy a las 16:53 hora local, movimiento que hizo temblar edificios en Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro, registrado a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, al norte del país asiático, sin que se registraran víctimas mortales.

Al menos un hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital, luego de que cayó por las escaleras de su casa en la localidad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori.

Además, las autoridades evacuaron a 170,000 residentes en cinco prefecturas: Hokkaido

Aomori

Iwate

Miyagi

Fukushima

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Alerta de tsunami por terremoto en Japón

Luego del fuerte temblor de hoy, la Agencia Meteorológica de Japón activó una alerta por riesgo de tsunami, con posibles olas de hasta 3 metros de alto.

En el puerto de Kuji se registraron altas olas, sin que se reportaran mayores daños.

Horas más tarde, las autoridades desactivaron la alerta de tsunami.

Video: Alerta de Tsunami por Terremoto de Magnitud 7.7 en Japón

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Aviso especial por posible gran terremoto

Después del fuerte sismo, Japón emitió un aviso especial con el que alertó de mayor riesgo por algún terremoto de magnitud 8 o superior.

En un comunicado, la Agencia Meteorológica de Japón indicó que "la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales".

Las autoridades pidieron a la población tomar medidas preventivas ante un posible terremoto.

Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la costa norte de Japón, por lo que autoridades emitieron una alerta de tsunami en la región y llamaron a la población a refugiarse en zonas altas y alejarse de la costa.



Video: APTN y Reuters pic.twitter.com/JVjId7RUS1 — NMás (@nmas) April 20, 2026

Mapa de la zona del temblor de hoy, en Japón

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Con información de N+ y agencias.

RMT