Tiembla en México Hoy 20 de Abril 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Lunes

Este lunes 20 de abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varios sismos en la República Mexicana, por lo que aquí en N+ te informamos sobre el lugar en el que ocurrieron y su magnitud.

Además, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor y qué debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor, se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

Temblores hoy 20 de abril

Según información del Sismológico Nacional, este lunes 20 de abril suman hasta el momento cinco temblores:

01:59 horas: Sismo magnitud 4.0 a 41 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz.

Sismo magnitud 4.0 a 41 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz. 03:38 horas: Sismo magnitud 4.0 a 44 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca.

Sismo magnitud 4.0 a 44 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca. 04:41 horas: Sismo magnitud 4.1 a 30 km al suroeste de Tapachula, Chiapas.

Sismo magnitud 4.1 a 30 km al suroeste de Tapachula, Chiapas. 04:46 horas : Sismo magnitud 4.1 a 32 km al este de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán.

: Sismo magnitud 4.1 a 32 km al este de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. 05:06 horas: Sismo magnitud 4.1 a 44 km al sur de Ometepec, Guerrero.

Sismos de los últimos dos días en México Foto: SSN

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¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

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Mochila de emergencia

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

Linterna : El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía : Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones. Agua : Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas. Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan. Encendedor o cerillos.

o cerillos. Silbato : Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

: Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

o guardados en un USB. Copia de las l laves de tu casa

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

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Con información de N+.

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