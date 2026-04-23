Reportan Enfrentamiento Armado en la Comunidad de Villa Juárez en Navolato, Sinaloa

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad de Sinaloa, fue provocada por un reporte, donde se destacaba un enfrentamiento entre varios civiles armados en la Comunidad de Villa Juárez en Navolato.

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De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la Comunidad de Villa Juárez, donde se reportaban varias detonaciones de fuego, que alertó a los habitantes de la zona y quienes llamaron a los números de emergencia.

Esto provocó que las autoridades de Navolato, activaran diversos protocolos de Seguridad, por lo que elementos del Ejército, así como de la Guardia de Nacional, se dieron cita al lugar mencionado para confirmar el reporte.

Aunque no hay una versión oficial por parte de las autoridades sobre este reporte, se destacó que los hechos ocurrieron entre las 3 y 4 de la madrugada, donde de acuerdo a videos en redes sociales, el intercambio de disparos se extendió por varios minutos y se propagó en distintas calles.

Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas o heridas tras este ataque, que alertó a los habitantes de la comunidad, quienes fueron despertados por las detonaciones por arma de fuego.

Se reportan más movilizaciones de Seguridad en Sinaloa

Asimismo, se destacó que en distintos puntos del estado también se reportaron acciones relevantes: en el poblado Casas Grandes, en el municipio de Elota, elementos de la secretaría de Marina, inhabilitaron un campamento clandestino, donde aseguraron 686 cartuchos, 30 cargadores, seis chalecos tácticos, 11 placas balísticas y dos granadas.

De igual manera, se informó que al sur de Sinaloa en Escuinapa, personal del Ejército Mexicano, aseguraron tres armas largas, 27 cargadores junto a mil 500 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, una fornitura, dos cascos, y tres mochilas tácticas, mientras realizaban recorridos por la sierra.

Mientras que en Escuinapa, elementos de la Semar, inhabilitaron cinco campamentos clandestinos, donde en su interior aseguraron una camioneta blindada, un dron industrial, dos artefactos explosivos improvisados, así como equipo táctico.

Para finalizar, en la capital sinaloense, en Culiacán, también elementos del Ejército Mexicano localizaron en la colonia Las Brisas, una cubeta con seis kilos de goma de opio.





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