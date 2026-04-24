¿Qué Pasó en la UAS? Amenazas de Bomba Pusieron en Alerta a Preparatoria de Sinaloa

La Preparatoria Emiliano Zapata, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue escenario de una alerta de seguridad este viernes 24 de abril de 2026, luego de que circularan en redes sociales y medios locales reportes sobre presuntas amenazas de bomba y tiroteo al interior del plantel ubicado en Culiacán, Sinaloa.

¿Qué desató la alarma en el plantel?

De acuerdo con información difundida en redes sociales y retomada por medios locales, las amenazas generaron preocupación entre la comunidad estudiantil y padres de familia, quienes comenzaron a reportar la situación desde las primeras horas de la mañana.

Ante el reporte, la UAS activó sus protocolos de seguridad institucionales y emitió un comunicado firmado por el rector, doctor Jesús Madueña Molina, en el que describió lo ocurrido como "un hecho aislado".

La respuesta de la universidad

La institución informó que se mantiene coordinación con las autoridades correspondientes y que las actividades académicas continuaron con normalidad. Madueña Molina subrayó que la atención al suceso se realiza "bajo un estricto respeto a los derechos humanos y las garantías de las personas".

Hasta el momento, la UAS no ha proporcionado detalles sobre el origen concreto de las amenazas, el número de personas involucradas ni si hubo alguna detención.

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CT