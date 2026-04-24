Huachicol Fiscal: México Busca Deportación de Fernando Farías Laguna, Informa Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este viernes por la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, vinculado con el caso de huachicol fiscal.

En contexto: Fernando Farías Laguna es sobrino de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fernando Farías Laguna es sobrino de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Fue detenido en Buenos Aires, Argentina, con fines de extradición, como resultado de una operación coordinada por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Farías Laguna, quien era buscado por Interpol, cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, caso conocido como huachicol fiscal.

Es requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Cuando fue detenido, Farías Laguna contaba con un pasaporte falso de Guatemala.

México busca deportación de Fernando Farías

En la conferencia mañanera de hoy, 24 de abril de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se están haciendo todas las gestiones necesarias entre el Gobierno de Argentina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “para ver si puede haber una deportación, por qué él entra con un pasaporte falso a Argentina”.

En caso de que Farías Laguna no sea deportado, "ya se establecerían las condiciones de extradición”, apuntó la mandataria.

Destacó que, recientemente, Ulises Lara, vocero de la FGR, y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron la desarticulación de una red dedicada al tráfico de combustible, con las detenciones de varios empresarios que vendían el hidrocarburo ilegal y de factureros, dedicados a realizar facturas falsas sobre estos movimientos.

La mandataria subrayó que la red de huachicol fiscal “ya no existe”, a raíz de la investigación que se realizó luego de la llegada de un buque a Tampico, Tamaulipas, que detonó el caso sobre tráfico de combustible, en el que estarían vinculados los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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RMT