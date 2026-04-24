Realizan Operativo Mochila Ante Presunta Amenaza en Preparatoria Emiliano Zapata de Culiacán

Un operativo tipo mochila se implementó este viernes en la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, tras trascender una presunta amenaza, aparentemente derivada de una pinta localizada en los baños del plantel.

Desde temprana hora, autoridades escolares instalaron un filtro de revisión en el acceso principal, donde estudiantes del turno matutino ingresaron con sus mochilas abiertas para una inspección rápida de sus pertenencias por parte de personal administrativo.

La medida provocó largas filas y retrasos considerables, mientras decenas de jóvenes esperaban su turno para poder acceder a las instalaciones e iniciar sus clases.

En el exterior del plantel, elementos militares fueron requeridos para resguardar la zona, lo que generó inquietud entre los estudiantes.

Aún no confirman alguna posible amenaza

De manera general, autoridades señalaron que se trató de una acción preventiva; sin embargo, no precisaron ante qué situación en específico se activó el operativo, ni tampoco si estas revisiones se mantendrán de forma permanente o solo se aplicaron durante esta jornada.

Aunque las versiones apuntan a una posible amenaza, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre estos señalamientos.

Tampoco se ha informado si durante las revisiones se detectaron objetos prohibidos o alguna situación de riesgo al interior del plantel.

Pese a este despliegue, las clases continuaron con normalidad una vez concluido el ingreso de los estudiantes.

N+

Historias recomendadas:

JGMR