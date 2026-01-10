Intenso Operativo en Residencial Gran Canaria en Culiacán, Sinaloa; Esto Sabemos

Esta mañana, alrededor de las 7:00 horas, autoridades estatales implementaron un operativo de seguridad al interior de la privada Gran Canaria Residencial, en el sector Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La acción se registró sobre el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, entre los bulevares Enrique Félix Castro y Hermilia Galindo de Topete, y provocó el cierre preventivo de vialidades en la zona mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del grupo especial GOES arribaron al lugar para coordinar las labores de seguridad, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el motivo específico que originó este despliegue ni si se han reportado detenciones o aseguramientos oficiales.

Sujetos roban camioneta en taquería de Culiacán

Simultáneamente al operativo, se informó que sujetos armados llegaron a una taquería ubicada a espaldas de la privada y despojaron una camioneta, y tras el robo, los maleantes abandonaron presuntamente armas largas en el lugar y se dieron a la fuga.

Hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales por parte de las corporaciones de seguridad sobre el movimiento de la movilización ni se ha confirmado si el incidente violento en el exterior de la privada tiene vinculación con la acción de las autoridades.

Las autoridades mantienen acordonado el perímetro y se espera que en el transcurso del día se den a conocer más detalles oficiales sobre este operativo en la privada Gran Canaria Residencial.

