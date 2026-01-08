Gerson Leos: Esposa Dedicó Emotivo Mensaje al Integrante de Banda MS Antes de su Muerte

Tras la repentina muerte de Gerson Leos, integrante de Banda MS el pasado 6 de enero, en Mazatlán, Sinaloa, varios artistas y personas cercanas han lamentado su fallecimiento a través de redes sociales y medios de comunicación.

El músico, Gerson Leos, fue descrito por sus amigos y seguidores como una persona alegre, empática y talentosa, varios artistas han dedicado palabras de aliento a su familia por su perdida tras un infarto mientras jugaba beisbol en un campo.

Sobre su familia, se sabe que hace unos días pudo celebrar sus 15 años de matrimonio con Sarah Holcombe, quien mediante redes sociales le dedicó un emotivo mensaje.

Feliz aniversario amor, te amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos, vamos por más

Gerson Leos, había respondido la dedicatoria en instagram mediante un comentario en el post reafirmado el amor por su esposa Sarah. La pareja siempre se mostró unida y feliz en compañía de sus hijos. Ambos compartían el amor por la música, ya que ella es cantante Mezzosoprano.

Oswaldo Silvas, Cantante de MS lamenta el fallecimiento de Gerson Leos

El cantante de la Banda MS, Oswaldo Silvas dedicó un reel a Gerson Leos a través de su instagram, recopilando algunos de los mejores momentos que compartió con su amigo y compañero.

En la descripción hace saber que siente un profundo pesar y una tristeza profunda. Destacó que Gerson lo apoyó en momentos muy difíciles musicalmente y personalmente.

Oswaldo también dedicó palabras a Sarah Holcombe y sus hijos, deseando que Dios traiga pronta paz a sus corazones.

