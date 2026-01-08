Muere Hermana de 'El Coyote', José Ángel Ledesma Quintero, en Accidente en Costa Rica, Culiacán

Una mujer identificada como Beatriz Elizabeth, de 56 años, hermana del cantante José Ángel Ledesma Quintero, falleció tras haber sufrido un fuerte accidente automovilístico en la sindicatura de Costa Rica perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa.

El incidente fue reportado ayer a las 3 de la tarde sobre la carretera que conduce a dicho poblado. La víctima y un acompañante se encontraban a bordo de un automóvil Nissan y sufrieron un percanse con una camioneta. Hasta el momento se desconoce el motivo que genero el impacto.

Bomberos de Culiacán de la Estación de Vallardo se trasladaron al lugar para atender la emergencia pero horas más tarde, familiares empezaron a escribir mensajes póstumos confirmado su fallecimiento en redes sociales.

Hasta el momento el cantante José Ángel no ha publicado nada referente al suceso en sus páginas oficiales.

En 2023 Muere la Madre de “El Coyote”

Un 12 de marzo del 2023, el cantante perdió también a su madre Mariana Quintero de quien compartió en redes sociales haber sufrido mucho su perdida.

Me la pasaba tomando, borracho, cruz… y un día entendí que no estaba bien. Estaba lastimando a mi esposa, mortificando a mis hijos y faltándole el respeto al público.

