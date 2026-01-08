Explota Camioneta con Varios Cilindros de Gas LP en Sinaloa; Los Tanques Cayeron en Casas

Una camioneta cargada con cilindros de gas LP se incendió y explotó la tarde de este jueves 8 de enero en el ejido Mochis, municipio de Ahome, en Sinaloa, generando momentos de alarma entre vecinos de la zona. El incidente ocurrió minutos después de las 13:00 horas sobre la calle Ángel Flores, entre 16 de Septiembre y Manuel Quintero, cuando la unidad comenzó a arder repentinamente mientras circulaba por el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador que conducía la camioneta logró descender de la unidad y ponerse a salvo de inmediato, evitando resultar lesionado. Posteriormente, con el apoyo de algunos habitantes del área, intentó controlar el fuego, sin embargo, las llamas se extendieron con rapidez debido a la carga de cilindros de gas que transportaba el vehículo.

Camioneta con cilindros de gas LP se incendió y explotó en el ejido Mochis.

La intensidad del incendio provocó varias explosiones que se escucharon en calles aledañas, lo que obligó a vecinos a resguardarse en sus viviendas ante el riesgo de fragmentos y la expansión del fuego. La camioneta fue envuelta completamente por las llamas en cuestión de minutos, quedando como pérdida total.

Elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como Bomberos de Los Mochis y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar para atender la emergencia. Las autoridades de seguridad acordonaron la zona y suspendieron la circulación vehicular con el fin de facilitar las labores de control y reducir riesgos para la población.

Dos tanques salieron disparados contra varias viviendas cercanas.

Los estallidos de los cilindros provocaron que al menos dos tanques salieran proyectados hacia viviendas cercanas. Este hecho incrementó el peligro para los residentes, además de generar daños menores en fachadas y ventanas a causa de la onda expansiva.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Los equipos de emergencia lograron contener el fuego antes de que alcanzara otras casas o vehículos, evitando consecuencias mayores en una zona habitacional con alta concentración de viviendas.

Las autoridades informaron que ya se inició una investigación para determinar la causa exacta del incendio. De manera preliminar, se indicó que una posible fuga en uno de los cilindros de gas habría detonado el siniestro, aunque esta versión aún deberá ser confirmada por los peritajes correspondientes.

El hecho dejó como saldo una camioneta completamente destruida, daños menores en algunas viviendas cercanas y un operativo de emergencia que permitió controlar la situación sin pérdidas humanas.

Historias recomendadas:

RCP