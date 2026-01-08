Activan Pesquisa para Localizar a José Aparicio de 73 Años; Desaparecio en Ensenada

La Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración ciudadana para localizar a José Aparicio Herrera, de 73 años de edad, quien fue visto por última vez el 6 de enero de 2026 en la zona de El Ciprés, en la ciudad de Ensenada, Baja California. Desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que se activó una pesquisa para apoyar su localización.

De acuerdo con la información oficial, el adulto mayor fue observado por última ocasión en ese sector del municipio, sin que hasta ahora se cuente con datos sobre la dirección que pudo haber tomado o las circunstancias posteriores a su desaparición. La Fiscalía indicó que testigos refieren haberlo visto en El Ciprés, lo que permitió establecer el último punto conocido.

La Fiscalía dio a conocer las características físicas de José Aparicio para ayudar a localizarlo.

Las autoridades difundieron sus características físicas con el fin de facilitar su identificación por parte de la ciudadanía. Estas son:

Complexión delgada.

Tez morena.

Cabello canoso.

Ojos color café.

Asimismo, se informó sobre la vestimenta que portaba el día en que fue visto por última vez, la cual puede resultar clave para su reconocimiento en espacios públicos o zonas cercanas al lugar de su desaparición. La ropa descrita corresponde a pantalón de mezclilla azul, camisa color beige y una gorra roja.

Las autoridades pusieron a disposición los números de contacto para recibir información, entre ellos el número de la Fiscalía en Ensenada, el 911 para emergencias, así como el 089 para realizar reportes de manera anónima.

La Fiscalía dejó en claro que la búsqueda de José Aparicio Herrera continúa activa y que se mantiene la difusión de su pesquisa con el objetivo de lograr su pronta localización. Mientras tanto, se exhorta a la población a compartir la información y a comunicarse con las autoridades ante cualquier indicio que permita contribuir a su ubicación.

