Rescatan a Hombre Privado de la Libertad en Concordia, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), informó que fue localizada con vida una persona del sexo masculino que se encontraba privada de su libertad en el poblado El Verde, municipio de Concordia, como resultado de un operativo coordinado con autoridades federales.

De acuerdo con la información oficial, el 8 de enero de 2026, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y la Fiscalía General de la República, logrando ubicar a la víctima que permanecía retenida.

Te podría interesar: Ataque en Culiacán Hoy: Asesinan a Comisaria de Bachigualatito y Dejan Herido a su Hermano

Privación de la libertad ocurrió en Villa Unión

Según con la información por parte de las autoridades, la víctima fue privada de su libertad el lunes 5 de enero de 2026, cuando se encontraba acompañado de dos personas más, a pocos metros de la Sindicatura de Villa Unión. En ese punto, varios sujetos armados que viajaban a bordo de dos vehículos les cerraron el paso y los trasladaron en contra de su voluntad al municipio de Concordia.

La Fiscalía informó que la persona localizada presentaba diversas lesiones, por lo que recibió atención médica inmediata tras su rescate. Hasta el momento no se ha detallado la gravedad de su estado de salud.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad, y continúa con la investigación necesaria para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Historias recomendadas: