Localizan y Aseguran 5 Presuntos Narcolaboratorios de Droga en Culiacán y Cosalá en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cinco áreas utilizadas para la elaboración de droga sintética en los municipios de Culiacán y Cosalá, como parte de los operativos de vigilancia implementados en la entidad.

De acuerdo con la información proporcionada por las comandancias de la III Región Militar y la 9/a Zona Militar, las acciones se realizaron el pasado 6 de mayo durante patrullajes terrestres.

Aseguraron más de 600 litros de sustancias químicas

Los militares aseguraron 602.4 litros de sustancias químicas, diverso material utilizado para la fabricación de droga sintética, además de un condensador y un reactor metálico.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y las diligencias periciales que permitan determinar su situación jurídica.

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