Asesinan a Hombre en Situación de Calle en la Colonia Antonio Toledo Corro en Culiacán, Sinaloa

Un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido y presuntamente en situación de calle, fue asesinado de al menos un balazo en la cabeza durante la madrugada de este sábado, en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

El crimen fue reportado alrededor de las 5:15 de la mañana sobre la banqueta de la calle Mina de Copala, entre Manuel Ávila Camacho y avenida Patria.

La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad y llevaba una mochila negra

La víctima era un hombre de aproximadamente 35 años de edad, de complexión delgada y tez morena, quien vestía pantalón de mezclilla azul y playera gris con negro. Junto al cuerpo localizaron una bolsa amarilla con botes de aluminio y una mochila negra.

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Elementos de la Defensa acudieron al sitio y confirmaron que el hombre presentaba un impacto de arma de fuego en el cráneo, por lo que acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes y daba fe del hallazgo.

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JIPV