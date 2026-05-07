Esta Es la Lista de Hospitalizados en Incendio en Plaza Fiesta las Palmas en Los Mochis

La Fiscalía de Sinaloa dio conocer la lista preliminar de los lesionados del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, ubicado en la colonia Centro de Los Mochis, las cuales fueron trasladadas para recibir atención médica en distintos hospitales.

El siniestro se reportó al 911 a las 14:00 horas de hoy. Videos compartidos en redes se oberva el pánico que causaron las llamas. Servicios de emergencia se movilizaron al lugar en donde hasta el momento siguen trabajando. Los trabajos de sofocación llevan un avance del 80%.

¿Quiénes son los heridos por el incendio hoy en Plaza Fiesta Las Palmas?

Hospital General

Adultos

Andrea Yamilleth Guzmán Flores (20 Años)

Mayra Antonia Rojas Medina (34 años)

Siria Obeso Lugo (37 años)

María José Obeso Luego (30 Años)

Flor America Vazquez Flores (25 años)

Yuridia Monserrat Méndez Jimenez (21 años)

Jovana Guadalupe Miranda Espinoza (25 años)

Jorge Castro Valdez (65 años)

Dora Inés Escalante Valdez (74 años)

Urgencia pediátrica

Ethan Isac Peña Obeso (8 años)

Hospital del ISSSTE

Jessica Soberanes Arias (44 años)

Adela Ruiz Salcedo. (51 años)

Alonso Soto Flores (54 años)

Clínica 49 del IMSS

Perla Diznarda Guarneros Castro

Blanca Yuleth Ortiz Espinoza

Aurora Catalina Delgado Díaz

José Ángel Espinoza Martínez

Elizabeth Quiñónez Luna

Milagros Judith Miranda Castro

Emilia Johana Beatriz Zaragoza Barajas

Karla Guadalupe Félix García

Fernanda Jaqueline Yucupicio López

Sophia Guadalupe Valdés Sauceda

José Jesús Heredia González

Yanderli Bojórquez Sauceda

Marily Johana Reyes Cerecer

Rosa Esmeralda Salazar Buitimea

Hospital Fátima

Ayala Quiñones Maria José de Jesús. (33 años)

Mendoza Castro Alberto Fernando. (40 años)

Rosa Ruiz Sergio Gerardo. (42 años)

Saldo de incendio en centro comercial de Los Mochis

Al menos cinco muertos, es el saldo de un fuerte incendio que ha consumido un centro comercial en Los Mochis, Sinaloa. Autoridades detallaron que 26 heridos fueron trasladados a un hospital, de los cuales 17 continúan internados, uno de ellos en situación crítica.

20 personas más fueron atendidas en el lugar.

Esta situación provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban al interior de la plaza. A gritos y esquivando obstáculos, corrieron para ponerse a salvo.

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Con información de N+

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