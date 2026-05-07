Controlan Incendio al 80% en Plaza Fiestas Las Palmas en Los Mochis; Este es el Saldo Preliminar

Autoridades estatales y municipales informaron avances en la atención del incendio registrado este jueves en Plaza Fiestas Las Palmas en Los Mochis, Sinaloa. Cuerpos de emergencia lograron controlar alrededor del 80 por ciento del siniestro mientras continúan las labores de sofocación total, remoción y revisión en el área afectada. Se han confirmado cinco muertos tras los hechos

Roy Navarrete Cuevas, Director de Protección Civil en Sinaloa, explicó que, de acuerdo con el reporte de Bomberos, el incendio se encuentra casi sofocado, por lo que resta atender algunos puntos y concluir con la remoción para extinguir por completo el fuego.

Navarrete Cuevas agregó que la Secretaría de Salud mantiene el seguimiento médico de las personas afectadas. Detalló que 20 personas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que 26 fueron trasladadas a distintos hospitales, de las cuales únicamente permanecen 17 bajo atención médica.

Entre las personas trasladadas para recibir atención médica, sólo una permanece en observación crítica, mientras que el resto evoluciona favorablemente.