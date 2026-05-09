Matan a Balazos a Dos Jóvenes en Fraccionamiento Nueva Galicia en Culiacán

Dos jóvenes fueron ejecutados a balazos la tarde de este sábado 9 de mayo, cuando se encontraban sobre la avenida Patria, entre las calles Mina Magistral, Mina Plumosa y Misión San Diego de Alcalá, en el fraccionamiento Nueva Galicia.

Responsables huyeron tras el ataque

De acuerdo con los informes de las autoridades, las víctimas fueron atacadas por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El atentado ocurrió frente a un expendio de cerveza ubicado sobre el carril de sur a norte de la avenida Patria, alrededor de las 16:30 horas, lo que generó el reporte inmediato a las líneas de emergencia.

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Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes confirmaron que en el sitio se encontraban dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos quedó tirado boca arriba y vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra; el segundo quedó boca abajo, con playera roja, gorra del mismo color con negro y pantalón de mezclilla.

Sobre la banqueta de dicha avenida fueron localizados varios casquillos de arma corta, los cuales fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de las evidencias de la investigación.

Peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes y, una vez concluidos los trabajos de campo, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarles las pruebas de ley y quedar en espera de ser identificados oficialmente.

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