Localizan a Reo Sin Vida Dentro de su Celda en Penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Una persona privada de la libertad fue localizada sin vida al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto este domingo 26 de abril de 2026, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

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Operativo de búsqueda en penal

De acuerdo con la dependencia, el hecho se detectó durante el pase de lista posterior al horario de visita, cuando el personal del penal notó la ausencia de un interno, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda dentro de las instalaciones.

Minutos después, la persona fue localizada sin vida en el interior de su celda, suspendida de una cuerda, según detalló la autoridad a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Tras el hallazgo, autoridades de la Dirección del centro penitenciario notificaron de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Asimismo, se informó que ya se inició el proceso de notificación a los familiares, con el objetivo de brindarles el acompañamiento necesario en los trámites legales y administrativos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida.

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