Dos Hombres Desatan Persecución, Chocan y Son Detenidos en Culiacán Sinaloa

Una intenta movilización por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se originó tras detener a dos jóvenes tras una persecución registrada al mediodía de este domingo sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura del fraccionamiento Residencial Ventanas, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo al parte informativo, los hechos ocurrieron cuando los elementos de Seguridad, atendían primero un reporte de una persona lesionada en calles de la colonia Las Cañadas, cuando en una de las avenidas notaron a un auto sospechoso.

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Ahí, el personal del Ejército al notar que en este auto, donde iban dos hombres, iban a exceso de velocidad, intentaron marcarles el alto, acción que ignoraron y que llamó la atención de los elementos de Seguridad.

Los dos hombres trataron de darse a la fuga al sur de la ciudad, pero los uniformados no desistieron y los persiguieron por varios kilómetros, llegando a calles de la Residencial las Ventajas, donde los sospechosos perdieron el control.

Esto provocó que invadieran el carril contrario en una curva, donde los sospechosos brincaron el camellón, para terminar impactándose contra la barda perimetral del fraccionamiento, momento que aprovecharon los elementos de seguridad.

Alcanzan a los dos hombres y los detienen

Ante ello, el Ejército de inmediato implementó un operativo para detener a ambos hombres en el lugar, quedando el vehículo asegurado, mientras que se pedía el apoyo de los paramédicos, para que checaran a los sospechosos.

Ahí, los rescatistas brindaron atención médica a los lesionados, mientras que el personal de Seguridad resguardaba la circulación sobre la avenida Álvaro Obregón, la cual fue cerrada en ambos sentidos durante varios minutos.

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