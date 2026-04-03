Colectivo Pinta Letras de Culiacán en Apoyo a Palestina

Las emblemáticas letras de Culiacán, ubicadas en el asta bandera, fueron intervenidas por integrantes del colectivo Palestina Vive Sinaloa como parte de una acción de activismo en apoyo al pueblo palestino. La intervención se llevó a cabo en uno de los puntos más representativos de la capital sinaloense, donde fueron colocados mensajes alusivos a la causa con el objetivo de visibilizar su postura.

La acción fue realizada en un espacio público ampliamente identificado por habitantes y visitantes de la ciudad, lo que permitió que el mensaje tuviera mayor alcance. De acuerdo con la información difundida, esta manifestación forma parte de una serie de expresiones públicas que se han replicado en distintas ciudades del país en torno al conflicto y la solidaridad con Palestina.

Colectivo pinta las letras de Culiacán en apoyo al pueblo de Palestina.

En la parte central del acto, integrantes del colectivo colocaron mensajes relacionados con su exigencia de justicia y libertad para la población palestina. A través de sus redes sociales, el grupo mencionó que no se debe dejar sola a Palestina.

El uso de las letras emblemáticas del asta bandera como escenario de la manifestación buscó concentrar la atención en uno de los sitios más visibles de la ciudad. La acción se suma a otras expresiones de activismo que, según el propio colectivo, buscan mantener presente el tema y sumar respaldo desde México.

De esta forma, el acto realizado en Culiacán se integra a una serie de manifestaciones públicas enfocadas en visibilizar el conflicto y expresar solidaridad con el pueblo palestino desde distintos sectores de la sociedad civil.

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