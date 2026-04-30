Riña en Centro de Internamiento para Adolescentes en Sinaloa Deja un Menor Lesionado

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este jueves 30 de abril de 2026 se registró un conato de riña al interior del Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán, el cual fue controlado por elementos de seguridad del propio recinto.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención del personal permitió contener la situación sin que se extendiera a otras áreas del centro, manteniendo el orden entre los internos.

#SSPSinaloa informa que este 30 de abril de 2026 se registró un conato de riña al interior del Centro de Internamiento para Adolescentes, el cual fue controlado gracias a la reacción oportuna de los elementos de seguridad. En los hechos, un adolescente resultó lesionado por… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) April 30, 2026

Adolescente resulta lesionado tras el conato de riña

Durante los hechos, un adolescente resultó lesionado a consecuencia de golpes, por lo que fue atendido por personal médico al interior de la institución.

Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que se reforzarán los procedimientos de seguridad en el Centro de Internamiento para Adolescentes, con el objetivo de prevenir situaciones similares.

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