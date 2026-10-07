Seguridad

Incendio en Bodega de Materiales de Construcción Provoca Explosiones en Culiacán

El siniestro ocurrió sobre La Costerita; había tanques de gas dentro del inmueble. Bomberos atendieron la emergencia y no hay personas lesionadas

Incendio en bodega de materiales de construcción provoca explosiones en CuliacánIncendio en bodega de materiales de construcción provoca explosiones en Culiacán. Foto: N+

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Incendio en Culiacán provoca explosiones en bodega de construcción. Bomberos controlan la situación sin heridos reportados.

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