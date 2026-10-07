Incendio en Bodega de Materiales de Construcción Provoca Explosiones en Culiacán

Un voraz incendio registrado la tarde de este martes 6 de octubre consumió por completo una bodega donde se almacenaban electrodomésticos nuevos, ubicada a un costado del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, frente al complejo residencial La Primavera, en Culiacán.

El siniestro inició alrededor de las 18:30 horas, cuando el servicio de emergencias 911 recibió el reporte sobre el incendio en el inmueble localizado entre la avenida Manuel J. Clouthier y la avenida Urales, en la zona de la colonia Real de Minas.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Culiacán, Bomberos Veteranos, Cruz Roja, Protección Civil estatal y municipal, además de agentes de seguridad de los tres niveles de gobierno.

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Las llamas arrasaron con decenas de electrodomésticos nuevos que se encontraban almacenados para su venta, además de 2 camiones de carga pequeños que estaban dentro de la bodega. Debido a las altas temperaturas, el techo construido con lámina galvanizada y estructura de acero colapsó.

Durante las labores para controlar el fuego se registraron varias explosiones, debido a que en el interior había varios tanques de gas. Bomberos lograron retirar 2 cilindros antes de que fueran alcanzados por las llamas, mientras que al menos otro tanque explotó dentro del inmueble.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni bomberos afectados durante las maniobras. Los daños materiales fueron estimados en más de un millón de pesos.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.