Seguridad

Marina Detiene a Dos Personas y Asegura Armas, Droga y Explosivos en Sinaloa

Autoridades también aseguraron armamento, municiones, presunta droga, equipo táctico y 7 artefactos explosivos

Marina detiene a 2 personas y asegura armas, droga y explosivos en Sinaloa.Marina detiene a 2 personas y asegura armas, droga y explosivos en Sinaloa. Foto: Secretaría de Marina

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La Marina informó que los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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