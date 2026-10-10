Marina Detiene a Dos Personas y Asegura Armas, Droga y Explosivos en Sinaloa

La Secretaría de Marina detuvo a 2 personas y aseguró armamento, municiones, presunta droga, equipo táctico y 7 artefactos explosivos improvisados durante distintos operativos realizados en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Mazatlán.

De acuerdo con el reporte de la Cuarta Región Naval, en las inmediaciones del poblado Las Cañas, en Escuinapa, los elementos localizaron un vehículo abandonado en cuyo interior había 4 armas largas, 21 cargadores, 2 mil 634 cartuchos, 4 cintas eslabonadas y aproximadamente un kilo de presunta marihuana.

En otro operativo, en Rincón de Higueras, municipio de El Rosario, se aseguraron 8 armas largas, 67 cargadores, 215 cartuchos, 4 chalecos, 7 placas balísticas y alrededor de 103 mil dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

En Mazatlán, en la zona de Las Porras, elementos navales fueron agredidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler el ataque, detuvieron a una persona y le aseguraron un arma larga y 29 cartuchos.

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Además, en los poblados Varados y Siqueros fueron localizados e inhabilitados 7 artefactos explosivos improvisados por personal especializado. Finalmente, en la colonia Infonavit Playas de Mazatlán, fue detenida otra persona en posesión de 7 dosis de presunta metanfetamina.

La Marina informó que los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.