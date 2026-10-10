Seguridad

Reanudan Visitas en Penal El Castillo de Mazatlán Tras Hechos Violentos Que Dejaron 12 Muertos

Las visitas familiares se habían suspendido luego de dos riñas al interior del centro penitenciario

Penal El CastilloReanudaron las visitas en el penal El Castillo de Mazatlán. Foto: N+

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