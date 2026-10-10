Reanudan Visitas en Penal El Castillo de Mazatlán Tras Hechos Violentos Que Dejaron 12 Muertos

Las visitas familiares se reanudaron en el penal El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, luego de la suspensión derivada de dos hechos violentos registrados al interior del centro penitenciario.

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las autoridades seguirán revisando el interior del centro penitenciario, mientras que se permitió el acceso a los familiares de las personas privadas de la libertad, las cuales continuarán este 11 de octubre en horarios establecidos.

Acerca de lo sucedido en el penal, el primer episodio violento se registró, el pasado jueves 8 de octubre, durante el horario de visita y dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad que acudió al lugar para visitar a un familiar, además de 16 personas lesionadas.

Posteriormente, una nueva riña dentro de uno de los módulos del penal provocó la movilización de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. Las autoridades confirmaron que dos personas murieron durante este segundo enfrentamiento.

Tras los hechos, se implementó un operativo de seguridad en el centro penitenciario, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que investiga ambas agresiones y brinda acompañamiento a las familias de las víctimas.

La violencia registrada en el penal también generó preocupación entre los familiares de las personas privadas de la libertad, quienes exigieron información sobre la situación al interior del centro y la reanudación de las visitas.