Donald Trump Sugiere que Ucrania Tenga un Nuevo Presidente
El mandatario estadounidense arremetió contra Volodímir Zelenski tras los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas
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El mandatario estadounidense arremetió contra Volodímir Zelenski tras los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por cuenta de los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas y consideró que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente.
Trump declaró esto a los medios en el exterior de la Casa Blanca después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el mismo republicano anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.
De acuerdo con Trump, le dijeron a Ucrania que podía actuar como quisiera frente a Rusia, pero le pidieron que no atacara refinerías, al considerar que esos ataques generan un problema mundial y afectan a agricultores y ganadero por el suministro de combustible diésel, del que Rusia abastece una parte importante a nivel global.
El republicano afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que inició debido a la incompetencia, por lo que sugirió que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo.
Por último, Trump terminó diciendo que cree que ha llegado la hora de que Ucrania tena un nuevo presidente. Zelenski ya criticó el 9 de octubre el acuerdo entre el republicano y su homólogo ruso, Vladimir Putin, y calificó el pacto como injusto e impropio de un aliado.
Cabe señalar que el acuerdo permitiría a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidenses e internacionales a pesar de las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde que comenzó la guerra en 2022.