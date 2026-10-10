Donald Trump Sugiere que Ucrania Tenga un Nuevo Presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por cuenta de los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas y consideró que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente.

Trump declaró esto a los medios en el exterior de la Casa Blanca después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el mismo republicano anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

De acuerdo con Trump, le dijeron a Ucrania que podía actuar como quisiera frente a Rusia, pero le pidieron que no atacara refinerías, al considerar que esos ataques generan un problema mundial y afectan a agricultores y ganadero por el suministro de combustible diésel, del que Rusia abastece una parte importante a nivel global.

El republicano afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que inició debido a la incompetencia, por lo que sugirió que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo.

Por último, Trump terminó diciendo que cree que ha llegado la hora de que Ucrania tena un nuevo presidente. Zelenski ya criticó el 9 de octubre el acuerdo entre el republicano y su homólogo ruso, Vladimir Putin, y calificó el pacto como injusto e impropio de un aliado.

Cabe señalar que el acuerdo permitiría a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidenses e internacionales a pesar de las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde que comenzó la guerra en 2022.