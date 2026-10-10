Internacional

Donald Trump Sugiere que Ucrania Tenga un Nuevo Presidente

El mandatario estadounidense arremetió contra Volodímir Zelenski tras los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas

Donald TrumpDonald Trump arremetió contra su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski. Foto: Agencia EFE

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