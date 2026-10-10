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Tiroteo en Pensilvania Deja 9 Muertos; Presunto Agresor También Falleció

El jefe policial de la ciudad manifestó que nunca había presenciado un acontecimiento como este

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Tiroteo en Erie, Pensilvania: 9 muertos, incluyendo al agresor. El jefe policial nunca había visto algo así en 28 años

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