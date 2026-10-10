Tiroteo en Pensilvania Deja 9 Muertos; Presunto Agresor También Falleció

Un tiroteo en Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, dejó 9 muertos, de acuerdo con el gobernador Josh Shapiro; la policía señaló que el presunto agresor también perdió la vida.

El jefe policial de Erie, Rick Lorah, manifestó que nunca había presenciado un tiroteo como este en sus más de 28 años como policía.

"No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar", dijo el jefe policia le Erie.

Lorah se negó a brindar más detalles acerca de lo sucedido, pero indicó que las circunstancias del tiroteo eran "profundamente perturbadoras".

Shapiro mencionó que ofreció todo el apoyo del gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

Erie publicó a última hora de la noche del 9 de octubre que el presunto agresor estaba muerto y que ya no había ninguna amenaza para el público, sin embargo, no se informó si fue abatido por oficiales o por otro motivo.

Cabe señalar que la ciudad de Erie se encuentra a unos 26 kilómetros al norte de Pittsburgh.