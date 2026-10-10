Ataque con Misil Hutí Deja Decenas de Heridos en el Aeropuerto Internacional de Riad

Los hutíes de Yemen atacaron este sábado con un misil el Aeropuerto Internacional de Riad, en Arabia Saudita. El incidente dejó decenas de heridos, de acuerdo con una fuente diplomática y varios testigos, quienes describieron escenas de pánico dentro de la terminal.

Las autoridades sauditas no confirmaron de inmediato el ataque. Sin embargo, testigos señalaron que escucharon una fuerte explosión y vieron a varias personas heridas en el suelo. Además, más de una docena de ambulancias se dirigieron al aeropuerto para atender la emergencia.

El ataque ocurre en medio de una escalada de agresiones con misiles por parte de los hutíes, grupo de Yemen alineado con Irán. El aeropuerto ya había sido blanco de dos ataques durante la semana, que dejaron cuatro muertos y varios heridos, además de causar daños graves a una aeronave.

Tras el incidente de este sábado, el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostró que las operaciones aéreas hacia Riad fueron afectadas, con vuelos desviados o cancelados. En un momento, únicamente un helicóptero sobrevolaba la terminal.

Ante la situación, el aeropuerto pidió a los pasajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas y verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las instalaciones.

Kuwait Airways anunció la cancelación de sus vuelos desde y hacia la capital saudí debido al cierre del aeropuerto por la situación de seguridad. Etihad Airways y Qatar Airways también habían suspendido varios servicios entre sus respectivos centros de operaciones y Riad, con algunas cancelaciones previstas hasta el lunes.

Los ataques registrados el jueves y a principios de semana ya habían llevado a varias compañías aéreas a suspender o cancelar sus operaciones hacia la capital saudí, días antes de que la ciudad recibiera importantes conferencias sobre energía e inversión.

Los organizadores de esos encuentros informaron este sábado que los eventos continuarían según lo previsto e intentaron tranquilizar a los asistentes sobre las condiciones de seguridad.

Por su parte, los hutíes advirtieron que los aviones comerciales debían evitar el espacio aéreo saudí, al que declararon zona de operaciones militares. La advertencia se produjo después de que el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, lanzara una ofensiva contra el grupo a principios de este mes.