Internacional

Ataque con Misil Hutí Deja Decenas de Heridos en el Aeropuerto Internacional de Riad

Los pasajeros fueron evacuados de algunas áreas del aeropuerto tras escucharse una fuerte explosión

foto: Reutersfoto: Reuters

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