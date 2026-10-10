Seguridad

Harfuch Anuncia Construcción de Nuevo Penal en Sinaloa Tras Riña que Dejó 10 Muertos

El funcionario señaló que el nuevo complejo contará con infraestructura moderna y segura para fortalecer el control penitenciario

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