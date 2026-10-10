Harfuch Anuncia Construcción de Nuevo Penal en Sinaloa Tras Riña que Dejó 10 Muertos

El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, por instrucciones de la presidenta de México, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

A través de una publicación en redes sociales, el funcionario señaló que el nuevo complejo contará con infraestructura moderna y segura para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en la entidad.

Mientras se concreta el proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán cuenta con el refuerzo de elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

García Harfuch también agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para la construcción de las nuevas instalaciones.

Hasta el momento, en la información compartida por el secretario no se detallaron la ubicación exacta del nuevo centro penitenciario, la fecha de inicio de las obras ni el plazo estimado para su conclusión.