Continúan Revisiones en el Penal de Mazatlán; Permiten Ingreso de Familiares

Las revisiones al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, continuarán este sábado 10 de octubre, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La dependencia indicó que ya se permitió el acceso a familiares de las Personas Privadas de la Libertad y que las visitas continuarán este domingo 11 de octubre, en los horarios establecidos.

En el lugar permanece el Grupo Interinstitucional, en apoyo a las autoridades penitenciarias, para garantizar la seguridad tanto de los visitantes como de las personas privadas de la libertad, conforme a lo anunciado por el Gabinete de Seguridad federal.

Es importante mencionar que estas acciones son efectuadas tras los hechos violentos ocurridos en días pasados, en donde dos riñas dejaron saldo de más de una decena de personas fallecidas.