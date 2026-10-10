Seguridad

Continúan Revisiones en el Penal de Mazatlán; Permiten Ingreso de Familiares

La autoridad estatal confirmó que las inspecciones seguirán durante la jornada, mientras los allegados podrán ingresar bajo los horarios establecidos

Revisiones continúan en el penal El Castillo de Mazatlán, SinaloaRevisiones continúan en el penal El Castillo de Mazatlán, Sinaloa. Foto: N+

Destacado

El Penal El Castillo en Mazatlán sigue bajo inspección. Las visitas familiares están permitidas este fin de semana con seguridad reforzada

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+