Internacional

Muere Hombre Tras Ser Atacado por un Tigre en un Zoológico de Inglaterra

Un sujeto falleció después de haber entrado al recinto de un animal al interior del Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire

TigreUn hombre murió después de ser atacado por un tigre en Inglaterra. Foto: Magnific

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