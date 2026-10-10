Muere Hombre Tras Ser Atacado por un Tigre en un Zoológico de Inglaterra

Un hombre murió en el Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, después de ser atacado por un tigre que le causó graves heridas, de acuerdo con un comunicado de la policía.

La Policías de Yorkshire Sur confirmó la muerte del hombre e informó que fue alertada en una llamada a la 1:35 de la tarde. El sujeto murió en el propio zoológico al interior del recinto del tigre.

Los familiares de la víctima están recibiendo asistencia por parte de la policía. Un portavoz del zoológico aseguró que el personal lamenta la muerte del hombre, por lo que confirmó que "están de corazón" con la familia y los seres queridos.

Cabe mencionar que el parque ya colabora con la policía y las autoridades, además solicitó respeto a la privacidad de los afectados. El zoológico fue evacuado y estará cerrado el 11 de octubre.

De acuerdo con los policías, el tigre está ileso y no salió en ningún momento de su recinto, por lo que no ha habido peligro para el resto de los visitantes. Incluso, señaló que es consciente de la existencia de videos que circulan en internet, por lo que solicitó que no se compartan imágenes.