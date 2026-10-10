Cierran Vado de la Calle Séptima por Condiciones Climatológicas en Ensenada

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó el cierre preventivo del vado ubicado en el cruce de las calles Séptima y Mar, en la colonia Obrera de Ensenada, debido a las condiciones climatológicas.

A través de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, la corporación exhortó a la ciudadanía a utilizar rutas alternas y extremar precauciones al circular por la zona.

De acuerdo con la información oficial, los vados de las calles Tercera, Octava, Bronce y Mar, así como Kende y el cruce de Segunda y Miramar, permanecen transitables hasta el momento.

La DSPM recomendó conducir con precaución, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones de los agentes de Tránsito, ya que las condiciones de circulación podrían cambiar conforme evolucione el clima.

Informacion Patricia Lagarga

APG