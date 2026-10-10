Sociedad

Cierran Vado de la Calle Séptima por Condiciones Climatológicas en Ensenada

El paso permanece restringido en la colonia Obrera, otros cruces continúan abiertos al tránsito vehicular.

Cierran Vado de la Calle Séptima por Condiciones Climatológicas en EnsenadaCierran Vado de la Calle Séptima por Condiciones Climatológicas en Ensenada | Foto: N+

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