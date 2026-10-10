Tercer Día de Protestas: Trabajadores del IMSS Bloquean Vía Morelos en Ecatepec

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon la vialidad sobre la Vía Morelos, en Ecatepec, Estado de México, con la intención de exigir mejores condiciones salariales.

Esto ocurre en medio de manifestaciones de trabajadores del IMSS en diferentes estados del país; entre sus principales demanda se encuentra un incremento salarial del 10%, la revisión de las políticas de jubilación y las afores, además de la adquisición de mobiliario, insumos y medicamentos.

Los manifestantes también exigen la destitución de funcionarios y directivos de algunas clínicas del IMSS en la República.

Este 10 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) creó un comité de diálogo para atender las inquietudes de sus agremiados y resolver sus dudas sobre salarios, prestaciones, condiciones de retiro y decisiones sindicales, de acuerdo con Rafael Olivos Hernández, secretario general del CEN.

Jesús Adrián Manjarres Lafarga, secretario de Conflictos, coordinará el comité y escuchará las preocupaciones de los trabajadores para mantener abierta la comunicación con ellos, ante las inconformidades expresadas dentro del sindicato.

Olivos Hernández confirmó que no habrá represalias en contra de quienes manifiesten libre y pacíficamente sus opiniones.