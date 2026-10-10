Sociedad

Tercer Día de Protestas: Trabajadores del IMSS Bloquean Vía Morelos en Ecatepec

Esta manifestación ocurre en un contexto donde empleados del Instituto exigen medicamentos y mejores sueldos

IMSSBloquean la Vía Morelos en Ecatepec trabajadores del IMSS. Foto: IMSS

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