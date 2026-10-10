Cruces a Estados Unidos Superan las 3 Horas de Espera en Nuevo Laredo

La caída del sistema en la Aduana de Laredo, Texas, provocó largas filas peatonales y vehiculares en los puentes internacionales que conectan a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Estados Unidos.

Desde temprana hora, los cruces hacia la vecina ciudad han registrado demoras de más de tres horas, debido a que el ingreso de personas se realiza de manera manual ante las fallas en el sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Las filas continúan tanto para peatones como para automovilistas, mientras el sistema no se normaliza.

Ante las altas temperaturas, se recomienda a quienes tengan previsto cruzar llevar agua para mantenerse hidratados durante la espera.

En Matamoros, Tamaulipas, los cruces internacionales operan con normalidad, sin que se reporten filas extraordinarias ni demoras como las registradas en Nuevo Laredo.