Sociedad

Cruces a Estados Unidos Superan las 3 Horas de Espera en Nuevo Laredo

El ingreso de personas se realiza manualmente, lo que mantiene las demoras en los cruces peatonales y vehiculares hacia Texas.

Nuevo Laredo Registra Largas Filas por Caída del Sistema de CBPNuevo Laredo Registra Largas Filas por Caída del Sistema de CBP. Foto: N+

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Ante las altas temperaturas y los tiempos de espera, se recomienda a quienes crucen la frontera llevar agua para mantenerse hidratados.

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