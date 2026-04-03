Fuga de Gas Provoca Explosión e Incendio en Condominio de Culiacán; Hay Dos Heridos

Una fuga de gas en un tanque doméstico provocó una explosión al interior de un departamento en unos condominios ubicados entre las colonias Lomas de Guadalupe y 5 de Mayo, en el sector suroriente de Culiacán, durante la tarde de este viernes 3 de abril.

El incidente dejó como saldo a dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, quienes sufrieron quemaduras de segundo grado.

La explosión causó un incendio que consumió varios artículos del departamento

De acuerdo con las autoridades, además de la explosión, el siniestro generó un incendio que causó daños considerables en el inmueble.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 de la tarde en un departamento ubicado en el cuarto piso de uno de los edificios, situados entre la avenida Paseo de la Cuesta y la avenida 21 de Marzo.

Según los primeros informes, una fuga en la conexión del tanque de gas doméstico habría provocado un flamazo que derivó en la explosión e incendio del lugar.

La onda expansiva ocasionó que paredes, protecciones, puertas y ventanas fueran reventadas por la presión.

A dos personas se les brindó atención médica en el lugar

Tras lo ocurrido, vecinos dieron aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

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Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los lesionados en el lugar, sin que fuera necesario su traslado inmediato.

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Redacción N+

JIPV