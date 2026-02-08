Tres Menores Escapan de Centro Tutelar de Culiacán; Lograron Brincar Una de las Bardas

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se desplegó la tarde de este domingo en el complejo estatal de seguridad, en la sindicatura de Aguaruto, tras reportarse la salida no autorizada de tres adolescentes del Centro Tutelar de Culiacán.

De acuerdo con los primeros informes, los menores lograron brincar una de las bardas del Centro de Internamiento para Adolescentes y se internaron en la zona aledaña, lo que obligó a las autoridades a activar un operativo de búsqueda en bodegas, caminos de terracería, áreas de monte y comercios cercanos al inmueble.

El despliegue se concentró en los alrededores del centro tutelar, donde patrullas y elementos de distintas corporaciones recorrieron la zona para dar con el paradero de los jóvenes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los tres jóvenes intentaron evadirse de las instalaciones saltando una barda, por lo que de inmediato los custodios activaron el protocolo de control de fugas.

Recapturan a menores que se dieron a la fuga del Centro Tutelar de Culiacán

La dependencia señaló que el despliegue del Grupo Interinstitucional permitió la recaptura casi inmediata de los adolescentes, quienes se encuentran en buen estado de salud y nuevamente bajo el resguardo de las autoridades tutelares correspondientes.

