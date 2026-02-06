Localizan 10 Campamentos del Crimen Organizado y Equipo Táctico en Concordia, Sinaloa

Durante un fuerte operativo en el municipio de Concordia, Sinaloa y sus alrededores fueron localizados 10 campamentos improvisados y se aseguraron municiones, equipo táctico y un artefacto explosivo por parte del Grupo Interinstitucional.

Al llevar realizarse operativos de inteligencia terrestres y aéreos en el poblado Los Naranjos, personal naval, en coordinación con elementos de la SSPC, ubicó 10 campamentos improvisados utilizados por la delincuencia organizada, los cuales fueron destruidos.

¿Qué fue lo que aseguraron en Concordia y El Verde en Sinaloa?

Al ampliar las tareas de seguridad en el poblado El Verde, las autoridades de seguridad aseguraron lo siguiente:

46 cargadores

1,600 cartuchos

1 artefacto explosivo improvisado

4 chalecos tácticos

1 casco balístico

Todos los objetos localizados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y se realizarán las investigaciones correspondientes.

En el operativo participó el personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

