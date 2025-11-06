Inicio Sinaloa Un Muerto y 5 Detenidos en Culiacán; Aseguran Armamento, Explosivos y Vehículo

Un Muerto y 5 Detenidos en Culiacán; Aseguran Armamento, Explosivos y Vehículo

Elementos de Seguridad en Culiacán lograron la detención de cinco civiles tras una agresión que dejó a un atacante abatido

Un Muerto y 5 Detenidos en Culiacán. Foto: SSP Sinaloa

Tras agresión armada, elementos de Seguridad detuvieron a cinco civiles y abatieron a uno en Culiacán, Sinaloa.

Elementos de Seguridad lograron la detención de hombres armados, así como la incautación de explosivos, vehículos y otros objetos de delito, en el sector norte de la ciudad capital sinaloense. 

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cataluña, donde los policías estatales llevaban a cabo patrullajes preventivos y un vehículo trató de evadirlos. 

Posteriormente, se inició una persecución que culminó cuando hombres a bordo de vehículo se introdujeron a un inmueble y desde la cochera, agredieron a las autoridades que lograron repeler esta acción. 

Autoridades en Culiacán decomisan armas y explosivos 

Este fue el saldo de la agresión armada, en Culiacán, contra elementos de seguridad

  • 5 presuntos agresores detenidos
  • 1 agresor reducido

Armamento:

  • 1 ametralladora Minimi 
  • 20 armas largas 
  • 25 artefactos explosivos 
  • 77 cargadores para arma larga 
  • 1,515 cartuchos aproximadamente 
  • 2 vehículos tipo sedán sin reporte de robo (un Honda y un Nissan)

Equipo táctico:

  • 7 chalecos tácticos negros con porta cargadores y placas balísticas
  • 3 cascos balísticos

Elementos del grupo interinstitucional pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a todos los detenidos y los indicios de delito. Se solicitó la orden de cateo para el inmueble.

