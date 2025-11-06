Un Muerto y 5 Detenidos en Culiacán; Aseguran Armamento, Explosivos y Vehículo

Tras agresión armada, elementos de Seguridad detuvieron a cinco civiles y abatieron a uno en Culiacán, Sinaloa.

Elementos de Seguridad lograron la detención de hombres armados, así como la incautación de explosivos, vehículos y otros objetos de delito, en el sector norte de la ciudad capital sinaloense.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cataluña, donde los policías estatales llevaban a cabo patrullajes preventivos y un vehículo trató de evadirlos.

Posteriormente, se inició una persecución que culminó cuando hombres a bordo de vehículo se introdujeron a un inmueble y desde la cochera, agredieron a las autoridades que lograron repeler esta acción.

Autoridades en Culiacán decomisan armas y explosivos

Este fue el saldo de la agresión armada, en Culiacán, contra elementos de seguridad:

5 presuntos agresores detenidos

1 agresor reducido

Armamento:

1 ametralladora Minimi

20 armas largas

25 artefactos explosivos

77 cargadores para arma larga

1,515 cartuchos aproximadamente

2 vehículos tipo sedán sin reporte de robo (un Honda y un Nissan)

Equipo táctico:

7 chalecos tácticos negros con porta cargadores y placas balísticas

3 cascos balísticos

Elementos del grupo interinstitucional pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a todos los detenidos y los indicios de delito. Se solicitó la orden de cateo para el inmueble.

