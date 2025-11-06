Un Muerto y 5 Detenidos en Culiacán; Aseguran Armamento, Explosivos y Vehículo
N+
Elementos de Seguridad en Culiacán lograron la detención de cinco civiles tras una agresión que dejó a un atacante abatido
COMPARTE:
Tras agresión armada, elementos de Seguridad detuvieron a cinco civiles y abatieron a uno en Culiacán, Sinaloa.
Elementos de Seguridad lograron la detención de hombres armados, así como la incautación de explosivos, vehículos y otros objetos de delito, en el sector norte de la ciudad capital sinaloense.
Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cataluña, donde los policías estatales llevaban a cabo patrullajes preventivos y un vehículo trató de evadirlos.
Posteriormente, se inició una persecución que culminó cuando hombres a bordo de vehículo se introdujeron a un inmueble y desde la cochera, agredieron a las autoridades que lograron repeler esta acción.
Noticia recomendada: De Hermosillo a Uruapan: en Fotos, Marchas por Justicia y Paz Recorren México Hoy
Autoridades en Culiacán decomisan armas y explosivos
Este fue el saldo de la agresión armada, en Culiacán, contra elementos de seguridad:
- 5 presuntos agresores detenidos
- 1 agresor reducido
Armamento:
- 1 ametralladora Minimi
- 20 armas largas
- 25 artefactos explosivos
- 77 cargadores para arma larga
- 1,515 cartuchos aproximadamente
- 2 vehículos tipo sedán sin reporte de robo (un Honda y un Nissan)
Equipo táctico:
- 7 chalecos tácticos negros con porta cargadores y placas balísticas
- 3 cascos balísticos
Elementos del grupo interinstitucional pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a todos los detenidos y los indicios de delito. Se solicitó la orden de cateo para el inmueble.
Historias recomendadas:
- Balacera en Boulevard Metropolitano Corregidora - Huimilpan Deja un Muerto en Querétaro
- Detectan Engaños con Supuestos Empleos en Querétaro
- Detienen a Sujetos con Armamento Durante Operativo en Fraccionamiento de Culiacán
KRRC