Detienen a Sujetos con Armamento Durante Operativo en Fraccionamiento de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la mañana de este 6 de noviembre se llevó a cabo un operativo del Grupo Interinstitucional en el fraccionamiento Espacios Barcelona, ubicado al norte de la ciudad de Culiacán, tras registrarse un evento de seguridad que movilizó a las corporaciones policiacas en la zona.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la dependencia estatal, durante el despliegue fueron detenidos presuntos delincuentes y asegurado armamento, sin que hasta el momento se haya precisado la cantidad de personas ni el tipo de armas incautadas.

Las autoridades informaron que algunos de los presuntos implicados intentaron ocultarse en el área habitacional, lo que derivó en un refuerzo del operativo por parte de las fuerzas de seguridad que participaron en la intervención.

El operativo continúa activo en el norte de Culiacán

Elementos de distintas corporaciones mantienen un despliegue activo en el sector norte de Culiacán, con la finalidad de garantizar el control de la zona y prevenir cualquier riesgo para la población. Las autoridades locales pidieron a los residentes evitar circular por el fraccionamiento Espacios Barcelona mientras continúan las labores policiales.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a atender las indicaciones de las fuerzas del orden y a reportar cualquier situación sospechosa o incidente de seguridad a los números de emergencia 911 o 089, con el fin de apoyar las acciones de vigilancia.

