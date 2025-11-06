Inicio Nacional Seguridad Golpe al Narco en Michoacán y Sinaloa: Decomisan 2.5 Toneladas de Cocaína; Detienen a 5 Personas

Golpe al Narco en Michoacán y Sinaloa: Decomisan 2.5 Toneladas de Cocaína; Detienen a 5 Personas

Operativos en Michoacán y Sinaloa permiten el decomiso de droga y la detención de presuntos delincuentes; aquí los detalles de las acciones contra el narcotráfico, en México

Decomiso de la cocaína, en Michoacán, y la detención de 5 sujetos, en Sinaloa

Decomiso de la cocaína, en Michoacán, y la detención de 5 sujetos, en Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 6 de noviembre de 2025, que en diversas acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad fueron decomisadas 2.5 toneladas de cocaína, en Michoacán; mientras que en Sinaloa, fueron detenidos cinco presuntos delincuentes, relacionados con grupos delictivos generadores de violencia.

Operativo en Michoacán 

En un operativo conjunto, en las costas de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad dieron un duro golpe al narcotráfico con el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína, en 87 bultos.

Operativo en Sinaloa

En otros operativos conjuntos en Sinaloa, las autoridades detuvieron a cinco presuntos delincuentes, en Mazatlán, relacionados con delitos como homicidio y venta de droga, quienes fueron identificados como:

  • Juan Carlos “N”, alias Calamaco
  • Jesús “N”

Mientras que esa Culiacán, detuvieron a otros tres presuntos delincuentes, vinculados con actos violentos en Sinaloa, quienes estaban armados.

Video: Detienen a Cinco Presuntos Criminales en Sinaloa; Aseguraron Armas y Vehículos Robados

En los operativos realizados en Sinaloa, las autoridades aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.

Información en desarrollo… 

