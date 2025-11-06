Golpe al Narco en Michoacán y Sinaloa: Decomisan 2.5 Toneladas de Cocaína; Detienen a 5 Personas
N+
Operativos en Michoacán y Sinaloa permiten el decomiso de droga y la detención de presuntos delincuentes; aquí los detalles de las acciones contra el narcotráfico, en México
COMPARTE:
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 6 de noviembre de 2025, que en diversas acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad fueron decomisadas 2.5 toneladas de cocaína, en Michoacán; mientras que en Sinaloa, fueron detenidos cinco presuntos delincuentes, relacionados con grupos delictivos generadores de violencia.
Operativo en Michoacán
En un operativo conjunto, en las costas de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad dieron un duro golpe al narcotráfico con el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína, en 87 bultos.
La Secretaría de Marina @SEMAR_mx en una operación marítima en las costas de Michoacán, aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2025
Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones… pic.twitter.com/sEwKqVyHZM
Operativo en Sinaloa
En otros operativos conjuntos en Sinaloa, las autoridades detuvieron a cinco presuntos delincuentes, en Mazatlán, relacionados con delitos como homicidio y venta de droga, quienes fueron identificados como:
- Juan Carlos “N”, alias Calamaco
- Jesús “N”
Mientras que esa Culiacán, detuvieron a otros tres presuntos delincuentes, vinculados con actos violentos en Sinaloa, quienes estaban armados.
En los operativos realizados en Sinaloa, las autoridades aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.
En dos acciones operativas en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2025
En Mazatlán fueron… pic.twitter.com/4p65tsajFS
Información en desarrollo…
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Fuerte Incendio en Colonia Morelos Hoy: Video del Momento en que Se Consume Mercado de Mascotas
- Mega Bloqueos de Transportistas: ¿Dónde Habrá Protestas de AMOTAC el 7 de Noviembre 2025?
- Potente Tifón Kalmaegi Desde el Espacio: Impacta Vietnam y Deja Más de 100 Muertos en Filipinas
Con información de N+.
RMT