Golpe al Narco en Michoacán y Sinaloa: Decomisan 2.5 Toneladas de Cocaína; Detienen a 5 Personas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 6 de noviembre de 2025, que en diversas acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad fueron decomisadas 2.5 toneladas de cocaína, en Michoacán; mientras que en Sinaloa, fueron detenidos cinco presuntos delincuentes, relacionados con grupos delictivos generadores de violencia.

Operativo en Michoacán

En un operativo conjunto, en las costas de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad dieron un duro golpe al narcotráfico con el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína, en 87 bultos.

La Secretaría de Marina @SEMAR_mx en una operación marítima en las costas de Michoacán, aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.

Operativo en Sinaloa

En otros operativos conjuntos en Sinaloa, las autoridades detuvieron a cinco presuntos delincuentes, en Mazatlán, relacionados con delitos como homicidio y venta de droga, quienes fueron identificados como:

Juan Carlos “N”, alias Calamaco

Jesús “N”

Mientras que esa Culiacán, detuvieron a otros tres presuntos delincuentes, vinculados con actos violentos en Sinaloa, quienes estaban armados.

En los operativos realizados en Sinaloa, las autoridades aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.

En dos acciones operativas en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.

