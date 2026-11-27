La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa que busca agilizar los divorcios en México, al permitir que cualquiera de los cónyuges pueda terminar legalmente su matrimonio sin necesitar el consentimiento de su pareja ni esperar a que se resuelvan los conflictos familiares y patrimoniales.

La propuesta plantea modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que una persona pueda solicitar el divorcio mediante un escrito o cualquier otro formato, con la única manifestación de que ya no desea continuar con el matrimonio, sin necesidad de explicar los motivos.

Uno de los principales cambios consiste en permitir que los jueces decreten la disolución del vínculo matrimonial de manera independiente a las controversias por separación de bienes, pensiones alimenticias, guarda y custodia de los hijos o regímenes de convivencia.

Esto significa que esos conflictos podrían continuar mediante procedimientos separados, sin convertirse en un obstáculo para obtener el divorcio.

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La iniciativa también contempla medidas de protección para los hijos menores de edad desde el inicio del procedimiento. Los jueces podrían establecer disposiciones provisionales sobre la vivienda familiar, los alimentos, la custodia y los regímenes de convivencia.

Otro de los planteamientos establece que la falta de recursos económicos de una madre, cuando esté relacionada con su dedicación al trabajo doméstico y de cuidados, no sea por sí sola un impedimento para otorgarle la custodia provisional de sus hijos.

Por ahora, la propuesta todavía no es ley. Para que los cambios puedan aplicarse, deberá ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión.

¿Cómo funcionan actualmente los divorcios en México?

Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que exigir la acreditación de una causa para terminar un matrimonio vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por ello, la voluntad de uno de los cónyuges es suficiente para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, sin que la oposición de la otra persona pueda impedirla.

Para realizar un divorcio administrativo ante el Registro Civil se establecen requisitos como tener más de un año de matrimonio, no tener hijos menores de edad y haber resuelto la situación patrimonial.

Cuando no se cumplen esas condiciones, el divorcio de común acuerdo debe tramitarse ante un juez. En los casos donde no existe acuerdo, la intervención judicial permite atender la disolución del matrimonio y las controversias familiares correspondientes.

PT