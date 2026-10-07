Sociedad

Horario del Monte de Piedad: ¿A Qué Hora Abren y Cierran Las Sucursales?

Tras casi un año de huelga, las sucursales retomaron actividades con beneficios para clientes y nuevas condiciones para regularizar empeños

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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