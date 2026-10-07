Horario del Monte de Piedad: ¿A Qué Hora Abren y Cierran Las Sucursales?

El Nacional Monte de Piedad reabrió este 7 de octubre sus más de 300 sucursales en México, luego de que concluyera la huelga que mantuvo cerradas sus instalaciones durante casi un año. El conflicto laboral terminó el 30 de septiembre, lo que permitió reanudar las operaciones para sus clientes.

Con la reapertura, las personas podrán realizar nuevamente trámites relacionados con sus empeños, refrendos y desempeños, además de acceder a los beneficios anunciados por la institución para regularizar sus contratos.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados las sucursales abrirán de 9:00 a 14:00 horas. La atención será continúa.

Entre las medidas anunciadas destaca un periodo de 45 días sin cobro de intereses, contado a partir del 7 de octubre. También habrá descuentos en los intereses para clientes cuyo último pago registrado tenga más de cinco meses, de acuerdo con las condiciones de cada contrato.

En caso de refrendo, los clientes podrán obtener un mayor descuento en los intereses generados. Para reempeño se contempla un descuento menor, además de la posibilidad de acceder a una tasa preferencial de 3.9%, sujeta a las condiciones aplicables. En el desempeño también habrá un descuento.

Durante 60 días no se cobrarán comisiones por desempeño extemporáneo, reposición de contrato, custodia y pagos realizados en OXXO y Banamex.

Para nuevos empeños y reempeños de joyas y relojes de oro se contempla una tasa preferencial de 39 pesos mensuales por cada mil pesos de préstamo, bajo las condiciones anunciadas.

Los plazos de comercialización y refrendo fueron reprogramados y extendidos hacia inicios de 2027 debido al periodo de cierre.

En el caso de los empeños de auto, se contempla un refrendo adicional sin comisión para contratos que aún no hayan pasado a almoneda. Para nuevos empeños se consideran vehículos de hasta 10 años de antigüedad y, para reempeños, modelos de hasta 2015.