Migración

Marina Activa Operativo de Búsqueda y Rescate de Embarcación con Migrantes

La embarcación que busca la Secretaría Marina salió de Cuba el 11 de agosto de 2026 y se desconoce su paradero

Embarcación Defender de la Secretaría de MarinaEmbarcación Defender de la Secretaría de Marina. Facebook: Secretaría de Marina

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La Semar activa operativo de rescate para encontrar embarcación con migrantes desaparecida desde Cuba.

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