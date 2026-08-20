Marina Activa Operativo de Búsqueda y Rescate de Embarcación con Migrantes

La Secretaría de Marina (Semar) activó un operativo de búsqueda y rescate para localizar una embarcación con al menos 19 migrantes a bordo.

De acuerdo con medios cubanos, la embarcación salió de Pinar del Río, Cuba, el 11 de agosto de 2026 y se desconoce su paradero.

La agencia de noticias AFP reportó que la Secretaría de Marina ordenó el zarpe de un Defender, una embarcación ligera de alta velocidad utilizada en operaciones de búsqueda y rescate.

El 19 de agosto de 2026, la Semar informó que rescató a dos pescadores que estaban a la deriva, en el mar de Chiapas.

La Semar detalló que los pescadores fueron localizados a bordo de una hielera, mar adentro, en aguas del Pacífico.

Según los reportes, los pescadores, de 32 y 53 años de edad, zarparon en una embarcación de nombre “Camaronera” y perdieron comunicación el 14 de agosto de 2026, por lo que la Marina encabezó el operativo de búsqueda y rescate.

Los pescadores recibieron atención médica y pudieron regresar con sus familias.