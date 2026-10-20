Nuevos Sismos en México Hoy: SSN Reporta Magnitud y Epicentro de los Temblores de este Martes

México registra actividad sísmica de manera frecuente debido a las características geológicas de su territorio. Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea los movimientos telúricos y publica información sobre su magnitud, ubicación, profundidad y hora de registro.

El SSN de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que este martes 20 de octubre de 2026 se reportó un sismo de magnitud 4.0 a las 5:30:39 horas, su epicentro fue a 129 kilómetros (km) al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

A las 8:41:39 horas ocurrió un temblor de magnitud 4.3, con epicentro a 24 km al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, tuvo una profundidad de 10 km.

Toma en cuenta que ante el sonido de la Alerta Sísmica, es importante mantener la calma y actuar de acuerdo con los protocolos de protección civil. Si te encuentras en un inmueble, sigue las rutas de evacuación y dirígete al punto de reunión cuando las condiciones permitan hacerlo de manera segura.

Si el movimiento ya comenzó, no intentes evacuar por escaleras ni corras hacia la salida mientras exista peligro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y muebles inestables; busca una zona de menor riesgo y sigue las indicaciones de las autoridades.

Después del sismo, revisa si hay personas lesionadas, evita ingresar a inmuebles que presenten daños.

FBPT