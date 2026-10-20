Sociedad

Nuevos Sismos en México Hoy: SSN Reporta Magnitud y Epicentro de los Temblores de este Martes

El Servicio Sismológico Nacional registró actividad sísmica desde las primeras horas de este día

Temblores en MéxicoTrabajadores de la CDMX participaron en un Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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