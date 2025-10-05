Agente de AMIC Sonora que Atropelló a Motociclista Llevará Proceso en Libertad; Está es la Razón

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que el elemento de la agencia ministerial de investigación criminal que atropelló a un motociclista, provocándole que perdiera la vida, enfrentará su proceso en libertad, ya que la familia de la víctima otorgó el perdón.

En un comunicado oficial se confirmó que el juez de control tomó en cuenta la presentación voluntaria del imputado, el pago de los gastos hospitalarios y funerarios, así como la manifestación de la madre de la víctima, para que el acusado siga su proceso en libertad.

Sin embargo, se confirmó la vinculación a proceso a Luis Alejandro “N”, de 48 años, por el delito de homicidio culposo en hecho de tránsito.

El agente no podrá salir de Sonora así como las siguientes medidas

Se le impusieron las medidas cautelares de comparecer cada 15 días ante tribunales, no salir de Sonora, presentar una garantía económica, no acercarse a las víctimas o testigos, y permanecer suspendido de sus labores en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

La autoridad jurisdiccional otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

con información de Gerardo Moreno.

ABM